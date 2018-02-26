Fenerbahçe U-19 antrenörü Özdemir: '15 yaşındaki bir oyuncumuzu A Takım'a vereceğiz'

Altyapıdaki oyuncuların A Takım'a yükselmesi hakkında konuşan Hasan Kemal Özdemir, "Son zamanlarda üst tarafa çok sayıda oyuncumuz çıktı. Sezon başında 5-6 oyuncu vermiştik,Küçük yaş gruplarında çok yetenekli oyuncularımız var. İnşallah Oğuz Kaan'ı, Samed'i oynatabilirsek orada, onların orada oynadığını gören diğer oyuncularımız daha çok asılacak bu işe" dedi.Samed Karakoç ve Oğuz Kaan'ın A Takım'da süre almalarını değerlendiren Özdemir, "İkisi de yetenekli ikisi de karakterli oyuncular. Yaklaşık 10 senedir bizim altyapımızdalar. En alttan bu zamana kadar geldiler, ikisi de tam Fenerbahçeli. Umarım onlar için güzel bir gelecek olur" diyerek genç oyunculara övgülerde bulundu.Oğuz Kaan'ı yabancı kulüplerin yakından takip etmesi hakkında da konuşan Fenerbahçe U-19 antrenörü, "Oğuz Kaan çok iyi bir ailenin çocuğu, çok karakterli bir çocuk. 12-13 yaşından beri Fenerbahçe'de. Kendisini her sene ilerleterek geldi buralara.Çok soğukkanlı bir futbolcu, her antrenörün isteyeceği tipte bir oyuncu. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum, Fenerbahçe'ye daha çok hizmet vereceğini düşünüyorum ben.cevabını verdi.Gelişmekte olan oyuncuların Türkiye Ligi'nde mi yoksa Avrupa'da mı oynaması gerektiğine de cevap veren Özdemir, "Türkiye Ligi'nde oynadıktan sonra Avrupa'da oynayabilecek potansiyele ulaşabiliyor futbolcularımız. Öncelikle burada, kendi kulüplerinde oynamaları lazım. Burada tecrübe edinmeleri gerekiyor.15 yaş grubumuzda bir, 19 yaş grubumuzda iki-üç tane yetenkli futbolcularımız var, onların da geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum.ifadelerini kullandı.Fenerbahçe taraftarının baskısından da bahseden Hasan Kemal Özdemir, "Çok etkileyici bir baskı oluyor. Şükrü Saraçoğlu ve diğer büyük stadyumlardaki o ses insanı çok etkiliyor. Kim etkilenmiyorum derse, biz de dahil yalan söyler. O sahaya çıkınca, yapılan yanlış bir harekette taraftar hemen tepki gösterebilir. Seyirciler de artık futboldan çok iyi anlıyor, kimin doğru, kimin yanlış oynadığının farkındalar" dedi.Yiğithan Güveli'nin sakatlığı ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, ""7 senedir Fenebrahçe altyapısındayım. Yiğithan kadar yetenekli bir oyuncumuz yoktu. Yiğithan'ın yetenekleri inanın çoğu futbolcuda yoktur. Çok kaliteli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Sakatlık dönemini yavaş yavaş atlatıyor inşallah. Fenebahçe'ye çok büyük hizmetleri bulunacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben" diye konuştu.Fenerbahçe'nin futboluna da değinen Özdemir,diyerek sözlerini noktaladı.