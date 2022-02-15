Fenerbahçe turu rövanşa bırakmamalı!

Avrupa'da kalan iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni bir kimlik arayışında. Uzun bir aradan sonra deplasmanda GZT Giresunspor'a karşı alınan galibiyetle ligde moral bulan Kanarya, bu kez Avrupa'da taraftarının ve Türkiye'nin yüzünü güldürmek için sahne alacak.



Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'la kapışacak Kanarya'yı zor bir mücadele bekliyor, çünkü rakamlar öyle diyor.



TAM 11 MAÇTA GOL YEMEDİLER



Kendi liginde 21 maçta, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alan Çek ekibi, yüzde 76.2 galibiyet ortalamasıyla göz kamaştırıyor. Buna karşılık formsuz bir sezon geçiren Fenerbahçe, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Kanarya, yüzde 44'lük kazanma oranıyla dikkat çekiyor.



Sadece 15 gol yiyen Slavia Prag, maç başına yediği 0.7'lik golle iyi bir savunma ekibi görüntüsünde. 11 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.



CEZA SAHASINDA ÇOK ETKİLİLER EKVADOR BASINI,



Buna karşılık 30 gol yiyen temsilcimiz maç başına kalesinde 1.2 gol gördü ve sadece 5 maçı gol yemeden tamamladı. Top kapma konusunda Çekler, yüzde 80.7 gibi dev bir rakama ulaşırken, Fenerbahçe'de bu oran yüzde 57.9 oldu. Prag, hücumda 126 isabetli şutta 52 gol kaydetti, her 36 dakikada bir rakip fileleri sarstı. 52 golün 47'sini ceza sahası içinden attı.



Fenerbahçe ise 59.2 dakikada bir gol atarken, 38 golün 29'unu ceza sahası içinden kaydetti. Ceza sahası dışından 9 gol atmayı başardı.



SATIŞA ÇIKTI



Fenerbahçe yönetimi, Slavia Prag maçını tribünden izlemek isteyen öğrencilere (1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2005) bilet fiyatlarını 60 TL yaptı. Dün satışa çıkan biletleri öğrenci belgeleriyle birlikte taraftarlar belirlenen fiyattan alabilecek





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