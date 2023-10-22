Fenerbahçe, TÜRŞAD'a set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Mertcan Akın, Burhan Zorluer)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbulak, Caner Pekşen, Luburic, Caner Dengin)
Setler: 17-25, 20-25, 32-34
Süre: 106 dakika (26, 28, 52)
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Mertcan Akın, Burhan Zorluer)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbulak, Caner Pekşen, Luburic, Caner Dengin)
Setler: 17-25, 20-25, 32-34
Süre: 106 dakika (26, 28, 52)