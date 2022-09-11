Fenerbahçe, tüm ligi geride bıraktı; Jesus farkı

Süper Lig'de 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 6. haftayı bay geçirecek. Yaz transfer sezonunda birçok yabancı transferi yapan sarı-lacivertli takım aynı zamanda Avrupa Ligi'nde ilk maçında Dinamo Kiev'i mağlup etmeyi başardı.



Teknik Direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte yeni takım kimliğine bürünen Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazandı.



JESUS'UN TAKTİKLERİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI



Şampiyonluk parolasıyla sezona giren Fenerbahçe'de deneyimli hoca Jorge Jesus'un dokunuşlarıyla birlikte yakaladığı istatistikler de dikkatlerden kaçmıyor. Kadro derinliğine sahip olan Jorge Jesus'un tempolu futbolu meyvelerini vermeye başladı.



19 SÜPER LİG TAKIMI ARASINDA LİDER OLDU



Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti. 90 dakika pres hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı ve herkese fark attı.



Sarı-lacivertlileri, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor (13.5) takip ederken, Beşiktaş 13.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya (11.8) ve Adana Demirspor'un (11.6) ilk beş içinde yer aldığı listeye Galatasaray ile Trabzonspor giremedi.



RAKİBE ANLIK ŞOK PRES UYGULANIYOR



Jesus'un; Rossi, Valencia, King, Lincoln gibi öndeki hareketli isimleri rakibi olumsuz etkiliyor. Bu oyuncuların arasına Batshuayi'nin de eklenmesi Portekizli hocanın planlarını iyice güçlendiriyor.



Sarı- lacivertliler, önde pres yaparak rakibin savunmadan istediği gibi oyunu kurmasına engel olup, uzun toplarla çıkmasına mecbur bırakıyor. Savunma çizgisi önde kuruluyor ve orta saha ile defans arasında büyük bir boşluk kalmıyor. Rakibe anlık şok pres yapılıyor. Kapılan toplarda tehlikeli ataklar geliştiriliyor.







