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Fenerbahçe, TTT Riga'yı konuk edecek

Fenerbahçe, Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında Letonya'nın TTT Riga ekibiyle karşılaşacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe, TTT Riga'yı konuk edecek
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12 Şubat 2019 10:40
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. hafta mücadelesinde 13 Şubat Çarşamba günü Letonya temsilcisi TTT Riga'yı konuk edecek.

İstanbul'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'ndaki 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor. TTT Riga ise 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda üçüncü sırada yer alıyor.

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