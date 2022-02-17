Fenerbahçe tribünlerinden tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag'ın bulduğu üstünlük golünün ardından yönetime ve futbolculara tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe tribünlerinden tepki!
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17 Şubat 2022 21:41
Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçının ilk yarısının ardından futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Çekya ekibinin 45. dakikada Ibrahim Traore ile bulduğu golün ardından tribünden tepkiler yükselmeye başladı. 'Yönetim istifa' tezahüratlarının ardından devre düdüğünün gelmesiyle birlikte tepkiler futbolculara döndü.

Islıklamayla başlayan tepkiler 'Formayı çıkarın s.... gidin' tezahüratlarına dönüştü. Taraftarlar sadece Ferdi Kadıoğlu'na destek verdi.

Slavia Prag'ın Fenerbahçe karşısında 3-1 öne geçmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar hem futbolcular, hem de başkan Ali Koç ile yönetime tepki gösterdi. 

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