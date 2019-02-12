Fenerbahçe tribünlerinde Demirören ve Namoğlu'na tepki

27 yabancı gazeteci

Fenerbahçeli taraftarlar, Zenit maçında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve istifa edeceğine yönelik medyaya haberleri yansıyan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'na tepki gösterdi.Maçtan önce taraftarlar, Demirören ve Namoğlu aleyhine tezahüratlar yaptı.Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu.Rus ekibinin yaklaşık 500 taraftarı da deplasman tribününden takımlarına destek oldu.Karşılaşmayı 27 yabancı basın mensubu takip etti.Fenerbahçe-Zenit maçında görevli olarak Rusya'dan 25, Hollanda ve Yunanistan'dan ise birer gazeteci izledi.