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Fenerbahçe tribünlerinde Demirören ve Namoğlu'na tepki

Fenerbahçe taraftarları, Znit maçında TFF Başkanı Yıldırım Demirören Ve MHK'dan istifa kararı alan Yusuf Namoğlu'na tepki gösterdi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe tribünlerinde Demirören ve Namoğlu'na tepki
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12 Şubat 2019 22:39
Fenerbahçeli taraftarlar, Zenit maçında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve istifa edeceğine yönelik medyaya haberleri yansıyan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'na tepki gösterdi.

Maçtan önce taraftarlar, Demirören ve Namoğlu aleyhine tezahüratlar yaptı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu.

Rus ekibinin yaklaşık 500 taraftarı da deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

27 yabancı gazeteci

Karşılaşmayı 27 yabancı basın mensubu takip etti.

Fenerbahçe-Zenit maçında görevli olarak Rusya'dan 25, Hollanda ve Yunanistan'dan ise birer gazeteci izledi.

 

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