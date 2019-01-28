Fenerbahçe tribünlerinde büyük tepki

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftardan tepki vardı.
Fenerbahçe taraftarları, alınan kötü sonuçlar nedeniyle futbolcular ısınırken büyük tepki gösterdi.
Tribünlerden ''Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın'' tezahüratları yükseldi.
İşte Fenerbahçe tribünlerinden yapılan tezahüratlar...
''O forma kutsaldır söyledik size,
Rezil ettiniz bizi cümle aleme,
İhanet ettiniz sizler Lefter'e
Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın''
''GO HOME DAMIEN COMOLLI''
Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı Damien Comolli için tribünde pankart açtı. Açılan pankartta ''Go home Damien'' ifadelerine yer verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fenerbahçe taraftarları, alınan kötü sonuçlar nedeniyle futbolcular ısınırken büyük tepki gösterdi.
Tribünlerden ''Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın'' tezahüratları yükseldi.
İşte Fenerbahçe tribünlerinden yapılan tezahüratlar...
''O forma kutsaldır söyledik size,
Rezil ettiniz bizi cümle aleme,
İhanet ettiniz sizler Lefter'e
Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın''
''GO HOME DAMIEN COMOLLI''
Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı Damien Comolli için tribünde pankart açtı. Açılan pankartta ''Go home Damien'' ifadelerine yer verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın