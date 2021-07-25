Fenerbahçe, transferler için Vitor Pereira'yı bekliyor

Daha önce Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Köksal, Murat Sağlam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışmasını isteyen Pereira, kesin kadroyu önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak 4 hazırlık maçıyla belirleyecek.Takımdan gönderilecek futbolcuların netleşmesinin ardından Vitor Pereira, hangi mevkilere kimlerin alınması gerektiği konusunda bir rapor hazırlayacak ve transfer çalışmaları o doğrultuda yapılacak.