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Fenerbahçe transferinin gözdesi Olimpiakos'tan gönderildi

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinin bir numarası olan Belçikalı yıldız Mirallas'a, Yunan ekibinden yol göründü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe transferinin gözdesi Olimpiakos'tan gönderildi
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04 Mayıs 2018 18:18
Fenerbahçe'nin Advocaatlı döneminde  Everton forması giyerken transfer edilmesi için oldukça büyük uğraş verilen Mirallas'a, Olimpiyakos'tan şok haber geldi.

Olympiakos, Everton'dan kiraladığı Kevin Mirallas'ın (30) performansından memnun kalmadı ve kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. 

Belçikalı Kevin Mirallas, bu sezon Olimpiyakos forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 2 gollük performans gösterdi. 
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