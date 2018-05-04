Fenerbahçe transferinin gözdesi Olimpiakos'tan gönderildi

Fenerbahçe'nin Advocaatlı döneminde Everton forması giyerken transfer edilmesi için oldukça büyük uğraş verilen Mirallas'a, Olimpiyakos'tan şok haber geldi.
Olympiakos, Everton'dan kiraladığı Kevin Mirallas'ın (30) performansından memnun kalmadı ve kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Olympiakos, Everton'dan kiraladığı Kevin Mirallas'ın (30) performansından memnun kalmadı ve kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Belçikalı Kevin Mirallas, bu sezon Olimpiyakos forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 2 gollük performans gösterdi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın