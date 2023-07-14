Fenerbahçe, transferi bitiriyor: Becao

Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, transferi bitiriyor: Becao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 21:15
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 21:29
Fenerbahçe, savunma hattına Alexander Djiku'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor; Rodrigo Becao

Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin Becao transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery