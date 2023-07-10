"Fenerbahçe, transferi bitirdi"

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sebastian Szymanski için kulübü Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Fenerbahçe, transferi bitirdi'
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10 Temmuz 2023 01:49
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 01:55
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı.

BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Sebastian Szymanski ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncu için Dinamo Moskova'ya 15 milyon euro bonservis verilecek.

OYUNCUNUN KAZANACAĞI ÜCRET

Szymanski, sarı-lacivertlilerden 2.5 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde Rusya kampına katılacak.

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI

Dinamo Moskova'nun 2019 yazında 5.5 milyon euro bedelle Lech Poznan'dan transfer ettiği Polonyalı oyuncu, geçen sezonu 2 milyon euro kiralama ücretiyle Feyenoord'da geçirdi.

Szymanski, geçen sezon Feyenoord'da çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı. 

 
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