Fenerbahçe, transferi açıkladı: Willian Arao

Fenerbahçe, Willian Arao için transferi için prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, transferi açıkladı: Willian Arao
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12 Temmuz 2022 22:14
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Willian Arao için anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı İstanbul'a gelecektir"

30 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Flamengo da anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.

Willian Arao'nun Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.




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