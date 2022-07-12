Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı İstanbul'a gelecektir"

✅Lincoln Henrique

✅Bruma

✅Emre Mor

⌛Tiago Çukur

⌛Joshua King

⌛️Willian Arao



Transfer döneminde Fenerbahçe 🟡🔵 pic.twitter.com/zkN81ERnGI



— Sporx (@sporx) July 12, 2022

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Willian Arao için anlaşma sağlandı.30 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Flamengo da anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.Willian Arao'nun Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.