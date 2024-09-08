Fenerbahçe transferi açıkladı: Kostic'i İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Sırp oyuncu ve Juventus ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli takım transferi resmen açıkladı. Sırp oyuncu İstanbul'a geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe transferi açıkladı: Kostic'i İstanbul'a getiriyor
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08 Eylül 2024 20:39
Son güncelleme 08 Eylül 2024 20:42
Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferi için Juve ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA

Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 22.00 sularında İstanbul'a geleceği açıklandı.

MOURINHO ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.

G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ

Juventus'tan Filip Kostic transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

Görüşmelerde Galatasaray'ın transfer teklifinin ardından pazarlıkların yavaşlaması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Juventus ve Kostic ile görüşerek olumlu yanıt aldı.

Fenerbahçe'nin olumlu yanıt almasının ardından Galatasaray yeniden devreye girdi. Juventus'a 6 milyon euro teklif eden Galatasaray, Kostic'e 3,5 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, Galatasaray'a teşekkür etti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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