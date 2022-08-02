Fenerbahçe, transferi açıkladı

Fenerbahçe, sol bek pozisyonuna takviyeyi yaptı ve Ezgjan Alioski transferini açıkladı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Al Ahli'den 30 yaşındaki futbolcunun kiralandığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."



"BU ANI SABIRSIZLIKLA BEKLEDİM"



İmzasının ardından açıklamalarda bulunan Alioski, "Gerçekten çok mutluyum. Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum." dedi.



"Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim." diyen tecrübeli futbolcu, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Alioski, son olarak, "Taraftarın sizin arkanızda olması ve size inanması çok önemli. Çünkü sahada onların bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Fenerbahçe taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarı. Ben de taraftarın desteğini hissetmek istiyorum. Onların desteğiyle sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Videolarda izlediğim gibi çok ateşli taraftarlar. Umarım benden istediklerini sahada yerine getiririm. Umarım birlikte kupalar kazanacağız." diye konuştu.



Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki de, "Kendisini anlatmaya gerek yok. Çok iyi bir oyuncu, İstanbul'da akrabaları var, bizden birisi gibi. Buranın kültürüne yakın biri. Bunu da yakında herkes görecek. Bu işi bitirdik, bu sezon birlikteyiz. iyi olacağına yürekten inanıyorum" yorumunda bulundu.







