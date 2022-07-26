Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe, Gustavo Henrique için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe transferi açıkladı!
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26 Temmuz 2022 16:18
Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi. 

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TRANSFERİN RAKAMLARI

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

18.30'DA İSTANBUL'DA

Gustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto 18.30'da İstanbul'da olacak. Henrique, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.  

 
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