Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.
Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!"
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.
Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!"