Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Abone Ol
Fenerbahçe transferi açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2021 12:12
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!"


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.