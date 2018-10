Erick Green kimdir?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı.1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.9 Mayıs 1992 tarihinde California'da dünyaya gelen Green, 2005-2008 yılları arasında Millbrook High School'da eğitim gördü. 2008-2009'da Paul VI CatholicHigh School'da eğitimine devam eden Green, 2009-2013 yılları arasında Virginia Tech ile kolej kariyerini sürdürdü. Kolej yıllarında özellikle son iki sezonunda çok iyi bir performans ortaya koyan Erick Green, dikkatleri çekmeyi başardı. Green'in kolej istatistikleri şu şekilde oluştu:2013 yazında NBA seçmelerine giren ve ikinci tur 46. sıradan Utah Jazz tarafından seçilen Green, 2013-14 sezonunda ilk profesyonel deneyimini İtalya'nın o dönemki EuroLeague temsilcilerinden MontepaschiSiena takımıyla yaşadı. Green'in Siena istatistikleri şöyleydi:EuroLeague: 10 maç, 11.1 sayı, 1.7 ribaund, 1.0 asist, 0.9 top çalmaİtalya Ligi: 45 maç, 10.8 sayı, 1.5 ribaund, 1.1 asist, 0.8 top çalmaEurocup: 6 maç, 11.2 sayı, 2.0 ribaund, 1.8 asist, 1.3 top çalmaSiena'daki başarılı performansı, Erick Green'e 2014 yazında NBA kontratı getirdi. 2014-15 sezonuna Denver Nuggets formasıyla başlayan Green, NBA'de 42 maça çıktı ve iki karşılaşmada da Gelişim Ligi tecrübesi yaşadı.Green, 2015-16'da iki farklı NBA takımının yanı sıra Gelişim Ligi'nde de forma giydi. Sezona Denver ile başlayan ancak üç maçın ardından Kasım ayı ortasında serbest kalan Green, Gelişim Ligi'nde Reno Bighorns ve NBA'de de Utah Jazz için ter döktü.Erick Green, 2016-17 sezonunda kariyeri için en önemli adımlardan birini atarak bir kez daha Avrupa'nın yolunu tuttu. Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiacos ile sözleşme imzalayan Green, kırmızı-beyazlılar ile EuroLeague'de ve Yunanistan Ligi'nde final oynadı.EuroLeague: 36 maç, 9.9 sayı, 1.9 ribaund, 0.9 asist, 0.7 top çalmaYunanistan Ligi: 31 maç, 9.4 sayı, 2.2 ribaund, 1.5 asist, 0.6 top çalma2017 yazından Pire'den ayrılan Erick Green, EuroLeague'de mücadele etmeye Valencia formasıyla devam etti. Valencia'da çok iyi performans gösteren Green, EuroLeague'in en önemli skorerlerinden biri oldu. Birleşik Amerikalı guard, her iki kulvarda da üç sayı çizgisinin gerisinden %41 gibi oldukça yüksek bir yüzdeyle hücum etti.EuroLeague: 28 maç, 14.4 sayı, 1.7 ribaund, 1.7 asist, 0.8 top çalmaİspanya Ligi: 35 maç, 11.9 sayı, 1.5 ribuand, 1.4 asist, 0.6 top çalmaErick Green, 2018-19 sezonunun şu ana kadarki bölümünde ise serbest oyuncu konumundaydı.Erick Green, üç farklı ülke ve takımda yaşadığı Avrupa tecrübesi, bire bir oyundaki etkinliği, her iki guardpozisyonunda da görev alabilmesi, yüksek şut yüzdesi ve savunma cephesindeki aktifliğiyle tanınıyor. Birleşik Amerikalı oyuncu, Olympiacos forması giydiği dönemde EuroLeauge finali yaşamış ve bu sezonda, özellikle Vassilis Spanoulis'in sakatlandığı bölümde önemli katkı vermişti. İspanya'da istatistiklerini daha da yukarıya çeken Green, Valencia forması giydiği 2017-18 sezonunun ikinci haftasında Anadolu Efes'e karşı 24 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 asist üreterek 33 verimlilik puanına ulaştı. Bu performans, Green'in EuroLeague genelinde haftanın en değerli oyuncusu olmasını sağladı. Green, 2017'de Valencia ile Süper Kupa'yı kazandı ve bu organizasyonun en değerli oyuncusu oldu.Verimlilik puanı: 33 (Valencia – Anadolu Efes – 20.10.2017)Sayı: 28 (Olympiacos – Montepaschi Siena – 12.12.2013)Toplam ribaund: 8 (Khimki Moskova – Valencia – 13.10.2017)Asist: 7 (Maccabi Fox – Valencia – 7.12.2017)