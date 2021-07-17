Fenerbahçe transferde acele etmiyor

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken eli güçlü olduğu için fazla aceleci davranmıyor.Sarı-lacivertliler geçen sezon yapılan çok sayıda transfer sayesinde bu sene daha rahat. Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan transfer planı kısa vadeli değildi. Hem yaz ayı hem de devre arası kadroda katılan 20'ye yakın transfer ile bu sezon hatta sonraki sezonun da iskelet kadrosunun oluşturulması amaçlandı.Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi de bonservisi elinde olan Caulker ve Serdar Dursun transferi ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Özellikle Serdar'ın transferi birinci golcü için yönetimin elini rahatlattı, zaman kazandırdı.Yönetim kanat, sağ bek ve golcü transferi yapmayı planlıyor. Bunların içinde en önemlisi golcü transferi. Kadroda şu anda Ademi, Samatta ve son olarak Serdar olmasına rağmen sarı-lacivertliler işi şansa bırakmak istemiyor.Takımın birinci golcüsü olacak oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Pereira pivot santrfor özelliklerinde bir golcü istedi.