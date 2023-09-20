Fenerbahçe transferde 12'den vurdu, rakiplerini solladı!

Fenerbahçe'nin hücum bölgesine yaptığı transferler, ligdeki 8 golün 6'sını attı. Sarı-lacivertliler bu alanda ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe transferde 12'den vurdu, rakiplerini solladı!
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20 Eylül 2023 09:25
Fenerbahçe'de yönetim, 9 yıllık hasreti sona erdirmek için yaz transfer döneminde önemli isimler kadroya kattı. Kanarya bunun karşılığını da tarihi bir başlangıçla almış durumda...

Ligde ve Avrupa'da toplam 10'da 10 yapan Sarı-kanaryanın bu başarısında yeni transferin katkısı çok fazla. Öyle ki ligde atılan 8 golün 6'sı kadroya bu yaz döneminde katılan ileri uç oyuncularından geldi.

%75'İNE İMZA ATTILAR

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, ligde 4 maça çıkarken, 4 gol attı. Szymanski de 2 golle katkı sağladı. Bu ikili aynı zamanda 3 defa da asist yaptı. Fenerbahçe'nin yenileri ligde atılan gollerin %75'ine imza atmış oldu.

GALATASARAY'DA YENİLER SUSKUN

Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni hücumcuları, henüz ligde ağları sarsamadı.

BEŞİKTAŞ'TA RASHICA

Beşiktaş'ta ise hücum hattındaki yeni transferlerden sadece Rashica bir gol buldu. 



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