Fenerbahçe, transfer için TFF'yi bekliyor

Fenerbahçe'de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.



HARCAMA LİMİTİ BEKLENİYOR

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.



İMZALAR ARKA ARKAYA

Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Harcama limitleri aşımının devre arasında olduğu gibi yüzde 30 düzeyinde açıklanmasını beklediklerini belirten yöneticiler "Aylardır bu transferler için çalışıyoruz ancak limitler belli olmadığı için somut bir adım atamadık. Limitler açıklanır açıklanmaz yeni sezon kadromuz şekillenecek" dediler.



