Fenerbahçe, transfer için Komşu'ya gidiyor

Fenerbahçe, kanat ve on numara mevkilerinde görev yapabilen Dimitrios Limnios için harekete geçti.

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Fenerbahçe, transfer için Komşu'ya gidiyor
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24 Temmuz 2020 13:34
Fenerbahçe'de hücum oyuncusu transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi.

Yunan basını, Fenerbahçe'nin Torino'nun da peşinde olduğu Dimitrios Limnios ile ilgilendiğini yazdı.

PAOK'ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 26 maçta 4 gol ve 6 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Kanatların yanı sıra forvet arkasında oynayabilen Yunan futbolcu, sürati ve çalım yeteneği ile öne çıkıyor.

Piyasa değeri 4 milyon euro olan Limnios'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



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