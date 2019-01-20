Fenerbahçe Transfer Haberleri (20 Ocak Pazar) Fenerbahçe kimleri transfer edecek?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Peki hangi oyuncular ile görüşülüyor. Fenerbahçe'nin 20 Ocak Pazar(bugün) transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan Fenerbahçe için transfer haberleriilgilendiği belirtilen Leicester City'nin orta saha oyuncusu, transferi konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.Leicester City'de yeterli süre almadığı için kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak bakan Silva,dedi.Eski kulübü Sporting'ten teklif aldığını doğrulayan Adrien Silva, "Sporting'ten teklif aldım. Her zaman bir gün geri dönmek istediğimi söyledim ama doğru zaman olup olmadığına bakacağım. Henüz bir karar vermedim" şeklinde konuştu.Leicester City'nin 2017 Ağustos'unda Sporting'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de istediği süreyi bulamadı.Bu sezon 3'ü kupada olmak üzere sadece 5 maçta 323 dakika süre alan Adrien, 1 asist yaptı.ile transferde ismi anılaniçin menajeri ve babasıaçıklama geldi.Beyaz Futbol'a konuşan Juan Manuel Mata, "Kesinlikle hiçbir Türk takımıyla görüşme yapmadık. Türkiye, Arabistan ve Çin'den herhangi bir teklif almadık. Öyle bir görüşme de yapmadık. Oğlum Mata, İngiltere'de kalmak istiyor. Ben de aynısını istiyorum. Şu an kesinlikle Çin veya Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyoruz. Hedefimiz Avrupa'da kalmak." dedi.2014'ten bu yana Manchester United forması giyen İspanyol oyuncun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.İngiliz basınında yer alan haberlerde de Ole Gunnar Solskjaer'in Mata'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtilmişti.Chelsea'nin kanat oyuncusu Victor Moses için temasları sürdüren Fenerbahçe'nin aynı takımdan Danny Drinkwater için de teklif yaptığı ileri sürüldü.Eklipse Sport Radio'nun haberine göre 28 yaşındaki orta saha da Maviler'de Moses gibi 'gönderilecekler' listesinde...İlk yarıda sadece Community Shield kupasında 30 dakika şans bulabilen Drinkwater, oyun kurucu ve ön libero olarak görev yapıyor. Manchester United alt yapısında yetişen tecrübeli isim, 2017'de 37 milyon euro'ya Leicester'dan transfer edilmişti.Devre arası kamp dönemini Antalya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim şu ana kadar sadece Sadık Çiftpınar transferini gerçekleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de ilk rota forvete çevrildi.Slimani'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle birçok forveti takibe alan sarı lacivertliler son olarak Iraklı genç yetenek Mohanad Ali Kadhim'i izlemeye aldı. Asya Kupası'nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Mohanad Ali Kadhim, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan Mohanad Ali Kadhim'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi.Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, Milli Takım formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Yeteneği ve futbol stili Liverpool'lu Mohamed Salah'a benzetilen Mohanad Ali, Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Kadhim'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.