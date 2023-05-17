Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe 50, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti.

Ligde yapılan 99 karşılaşmada Fenerbahçe 39, Trabzonspor 26 galibiyet alırken, sarı-lacivertlilerin gol sayısında da 129-102 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibine sahasında 25 maçtır yenilmiyor



Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.Rekabette 99 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 26 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 102 golle karşılık verdi.İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzonspor ise 62 gol attı.