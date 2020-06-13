Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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13 Haziran 2020 13:57
16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçının hakemleri açıklandı

Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

İlk maçı Trabzonspor sahasında 2-1 kazanmıştı



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