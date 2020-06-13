Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçının hakemleri açıklandı
Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
İlk maçı Trabzonspor sahasında 2-1 kazanmıştı
Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
İlk maçı Trabzonspor sahasında 2-1 kazanmıştı