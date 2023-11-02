Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yönetecek maçın hakemi belli oldu.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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02 Kasım 2023 12:03
Son güncelleme 02 Kasım 2023 12:10
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yönetecek maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.

MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

 ZORBAY KÜÇÜK İLE İKİ TAKIM

Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün yönettiği 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı.

Trabzonspor, Zorbay Küçük'ün yönettiği 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İKİNCİ FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI

Zorbay Küçük, kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir mücadelede düdük çalacak.

Küçük'ün daha önce yönettiği 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. O maçta da yine İsmail Kartal Fenerbahçe'yi, Abdullah Avcı ise Trabzonspor'u çalıştırdı.

O maçta Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 18. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçerken, Fenerbahçe ise 71. dakikada Miha Zajc ile eşitliği sağlamıştı.

İşte haftanın hakemleri

 3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan

2.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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