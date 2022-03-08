Fenerbahçe-Trabzonspor maçının disiplin sevkleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de olaylı geçen Fenerbahçe - Trabzonspor maçının PFDK sevkleri açıklandı.
Fenerbahçe'de; başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'da ise Tymoteusz Puchacz PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.
İşte açıklamaya göre PFDK sevkleri:
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket.
Ali Koç: Sportmenliğe aykırı hareket
Selahattin Baki: Hakaret
İrfan Can Kahveci: Kural dışı hareket
Mert Hakan Yandaş: Hakaret
Tymoteusz Puchacz: Hakaret
Fenerbahçe'de; başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'da ise Tymoteusz Puchacz PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.
İşte açıklamaya göre PFDK sevkleri:
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket.
Ali Koç: Sportmenliğe aykırı hareket
Selahattin Baki: Hakaret
İrfan Can Kahveci: Kural dışı hareket
Mert Hakan Yandaş: Hakaret
Tymoteusz Puchacz: Hakaret