Fenerbahçe-Trabzonspor maçının disiplin sevkleri açıklandı!

Olaylı geçen Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının ardından PFDK sevkleri açıklandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının disiplin sevkleri açıklandı!
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08 Mart 2022 20:31
Spor Toto Süper Lig'de olaylı geçen Fenerbahçe - Trabzonspor maçının PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe'de; başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'da ise Tymoteusz Puchacz PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

İşte açıklamaya göre PFDK sevkleri:

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket.
Ali Koç: Sportmenliğe aykırı hareket
Selahattin Baki: Hakaret
İrfan Can Kahveci: Kural dışı hareket
Mert Hakan Yandaş: Hakaret
Tymoteusz Puchacz: Hakaret

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