Fenerbahçe-Trabzonspor maçının disiplin sevkleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de olaylı geçen Fenerbahçe - Trabzonspor maçının PFDK sevkleri açıklandı.



Fenerbahçe'de; başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'da ise Tymoteusz Puchacz PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.



İşte açıklamaya göre PFDK sevkleri:



Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket.

Ali Koç: Sportmenliğe aykırı hareket

Selahattin Baki: Hakaret

İrfan Can Kahveci: Kural dışı hareket

Mert Hakan Yandaş: Hakaret

Tymoteusz Puchacz: Hakaret





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