Fenerbahçe - Trabzonspor maçında devre bitti, gol oldu!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki müsabakanın devre düdüğünden önce ilginç bir olay yaşandı.



Seken topa ceza sahası dışından voleyle vuran Miha Zajc, topu ağlara gönderdi. Ancak, top kaleye doğru giderken Zorbay Küçük düdüğünü çaldı. Top daha sonra üst direkten ağlarla buluştu. Uğurcan kurtarmaya çalışsa da engel olamadı.



Fenerbahçeli futbolcular, bu olay sonrası hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.





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