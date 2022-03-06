Fenerbahçe - Trabzonspor maçında devre bitti, gol oldu!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü sonrasında ilginç bir olay yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında devre bitti, gol oldu!
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06 Mart 2022 19:59
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki müsabakanın devre düdüğünden önce ilginç bir olay yaşandı.

Seken topa ceza sahası dışından voleyle vuran Miha Zajc, topu ağlara gönderdi. Ancak, top kaleye doğru giderken Zorbay Küçük düdüğünü çaldı. Top daha sonra üst direkten ağlarla buluştu. Uğurcan kurtarmaya çalışsa da engel olamadı.

Fenerbahçeli futbolcular, bu olay sonrası hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

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