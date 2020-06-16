Fenerbahçe Trabzonspor maçı izle, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda

Trabzonspor, Kadıköy'de 1997'den beri kazanamadı. Bordo-mavililer 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe, rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.

İki rakip arasında Kadıköy'deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe'yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.

Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.

Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.

Luiz Gustavo; Fenerbahçe'de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.

Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor'a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor'a kaybetti (0-2)

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak.

Trabzonspor ise her türlü beraberlik, galibiyet ve gollü tek farklı yenilgilerde (3-2, 4-3 gibi) adını finale yazdıracak.

Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının 24. dakikasında çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Alexander Sörloth ile sözlü diyaloğa giren yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, bir anda öfkelendi. Sörloth, Emre Belözoğlu'na 'Sus' işareti yaptı. Cüneyt Çakır, önce Emre'ye sarı kart gösterdi.4. hakem diyaloğun olduğu yere gelerek, Emre Belözoğlu'na sakin olması yönünde uyarıda bulundu ancak deneyimli futbolcu, polemiğe devam etmesinin ardından Cüneyt Çakır'dan ikinci sarı kartını gördü.Bu kart sonrası Emre Belözoğlu itirazlarına devam etti ancak Volkan Demirel, sarı lacivertli oyuncuyu koluna girerek soyunma odasına götürdü.Pozisyonun ardından Alexander Sörloth da sarı kart gördü.Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Alexander Sörloth, sarı - lacivertlilere yine gol attı.Ceza sahasında buluştuğu topta çektiği şutla ağları bulan Sörloth, Fenerbahçe ile oynamış olduğu 4. maçında 3. golünü atmış oldu.Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 5. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 26. golüne de imza attı.Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında biri zorunlu dört değişikliğe gitti. Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti. Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muric'e şans verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muric'i tercih etti.Karadeniz ekibinde, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi. Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dolayısıyla formasından uzak kalan ve pozisyonu itibarıyla alternatifi bulunmayan Hasan Ali, ligde son olarak Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Tecrübeli savunmacı, son olarak 14 Mart'ta deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymişti.Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a şans tanıdı. Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçına Mehmet Ekici ile başlayan Karapınar, Trabzonspor karşısında ise Zajc'i ilk 11'de görevlendirdi. Zajc, Kayserispor maçında 72. dakikada oyuna girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ligde Kayserispor'a karşı riske edilmeyen ve sonradan oyuna dahil edilen Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı. Muric, Kayserispor maçında 64. dakikada oyuna girmiş ve 87. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ozan Tufan ile dün fıtık ameliyatı edilen Max Kruse kadroda yer almadı.