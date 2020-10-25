Fenerbahçe - Trabzonspor maçı iddaa tahmini

Süper Lig'de 6. haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı Sporx iddaa ekibinden Sinan Bayram sizler için değerlendirdi.



MAÇIN İDDAA YORUMU



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi yaptığı transferlerle adından oldukça fazla söz ettiren ve en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Fenerbahçe sezona da kötü başlamadı.



İlk 5 maçta 11 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, kendisi adına ok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Maçları kazanmaya devam ettikçe hem kendisini moral kazanacak olan Fenerbahçe aynı zamanda rakiplerinin zaten az olan umutlarını da yıkabilir. Bu sebeple Sarı Kanaryaların alacağı her galibiyet iki katı önemli diyebiliriz. Trabzonspor ise geçen sezon ki kadro kalitesinin gerisinde ve onları zor bir sezon bekliyor. İstanbul'da keyifli ve bol gollü bir maç bekliyorum. 2,5 Üst tercihi ideal seçim olacaktır.



