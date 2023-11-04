Fenerbahçe Trabzonspor maçı HD izle canlı, FB TS Canlı bein sports

Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.

134. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'de yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 100 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 100 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 133 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 168 gol atarken, Trabzonspor 149 gol sevinci yaşadı.



FENERBAHÇE ÖNDE



İki takım lig tarihinde 100 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 132 golüne Trabzonspor 103 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sahasında oynadığı toplam 65 resmi ve özel maçta 28 galibiyet alırken, bordo-mavili ekip 12 kez kazandı. İstanbul'daki maçlarda 24 kez eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 94 gol kaydederken, Trabzonspor da 62 kez gol sevinci yaşadı.



FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA SERİSİ



Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 26 lig müsabakasının sonuçları şöyle:



1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0



1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1



2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2



2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0



2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2



2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1



2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1



2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2



2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)



2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2



2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0



2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1



2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0



2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)



2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)



2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0



2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0



2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0



2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0



2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1



2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2



2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1



2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1



2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1



2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1



2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1



EN FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.



İÇ SAHADA EN GOLCÜ TAKIM



Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu. Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.



AVCI İLE GOL YEMEDİ



Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı. Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.Uğurcan, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Fountas, OnuachuFenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.Fenerbahçe'de savunmadaki eksiklik nedeniyle, o bölgede bek oyuncularının forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor. Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti. Öte yandan Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.