Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 17:37

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2023 FB-TS maçı ne zaman?

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri, karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Takımlarının iyi gidişatına stadyumda şahit olmak isteyen Fenerbahçe taraftarları, biletlerin satışa çıkacağı saate odaklandı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar oldu? Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2023 FB-TS maçı ne zaman?
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Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan ve 10 maçını da kazanarak tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki üst üste 20. galibiyetini elde etmek için Trabzonspor karşısına çıkacak. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki konuk Trabzonspor ise, 3 puan alarak çıkışa geçmek ve ezeli rakibinin serisini bitirmek istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ilgili bilgiler... 
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletlerinin 1 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI


Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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