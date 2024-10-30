Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jose Mourinho'nun, Trabzonspor maçında sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor.



TEK FORVETE DÖNÜLECEK



Bodrum maçına çift forvetle çıkan Portekizli hocanın Trabzon karşısında tek forvetli 4-3-3'e döneceği ve forvette Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye görev vereceği ifade ediliyor.



KADRO DEĞİŞİYOR



Dzeko ve İrfan Can'ı kulübeye çekmesi beklenen Mourinho'nun bu isimlerin yerine Szymanski ve Tadic'i sahaya sürmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının Fred'in formsuzluğu nedeniyle orta sahada Amrabat'ın yanında İsmail'e görev verebileceği de gelen haberler arasında.







