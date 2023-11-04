Fenerbahçe Trabzonspor izle, FB TS derbi maçı canlı linki

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

İÇ SAHADA EN GOLCÜ TAKIM



Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu. Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.



AVCI İLE GOL YEMEDİ



Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı. Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.





134. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'de yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 100 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 100 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 133 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 168 gol atarken, Trabzonspor 149 gol sevinci yaşadı.





EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.



