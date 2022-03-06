Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün Süper Lig'de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ligdeki 3 maçlık galibiyet serisine devam etmek istiyor. Trabzonspor ise İstanbul'da 24 maçtır yenemediği rakibini mağlup ederek kötü seriye son vermek için sahaya çıkacak.



Bu kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın 7 maçlık Fenerbahçe periyodu ile Trabzonspor'un son 10 maçtaki verilerini karşıya karşıya getirdik. Ortaya çıkan veriler şu şekilde:



HAVA TOPLARINDA ETKİLİ TARAF



İstatistikleri karşılaştırdığımız dönem içerisinde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin, Trabzon'a göre ikili mücadelelerde daha çok ayakta kaldığını görüyoruz. Sarı-lacivertlilerin ofansif bölgede girdiği 87.43 ikili mücadelenin 44.71'ini kazandığı istatistiklere yansımış durumda.



Bordo-mavililer ise 79.5 ikilinin mücadelenin 39'unu kazandı. Hava toplarındaki ikili mücadelelerde de Sarı-Lacivertliler daha iyi verilere sahip.



584.5 PASIN 506.9'U İSABETLİ



Pas ve başarılı pas oranlarında Trabzonspor etkili. Bordo-mavililer, 584.5 pasın 506.9'unu başarıyla yapıyor. Fenerbahçe 517.43 pasın 440.71'ini başarılı yapıyor. Başarılı anahtar paslarında, rakip bölgede yapılan başarılı paslarda Trabzon'un büyük bir üstünlüğü var.



Fenerbahçe ise uzun paslarda rakibine oranla daha başarılı. Sarı-lacivertliler 31.29 uzun pasın 21.14'ünde başarı elde ediyor. Trabzonspor'da ise 29 uzun 20.3'ünde isabet sağladı.



FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK SIKINTISI KANAT BEKLERİ



Fenerbahçe'de savunma beklerinde ciddi eksikler bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu ve Novak sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıracak. Sol bekte Szalai ile Çağtay kadroda yer alıyor.



Sağ bekte de Nazım Sangare ve Osayi Samuel var. Kanarya'da Gustavo ve Valencia da eksikler arasında yer alıyor. Sakatlığı geçen Mesut Özil kadroda olacak.





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