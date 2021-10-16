Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın (17 Ekim) Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekip, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.



Ligde de Fenerbahçe önde



Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi.



Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.



Trabzon'daki maçlar



İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.



Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.



Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe 58 gol attı.



Ligde ise Trabzon'daki 48 maçta iki takım 18'er galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.



En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.



Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



En gollü maçlar



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.



Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.



Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.









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