27. HAFTA PUAN DURUMU

⚽76' Pelkas



Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.



❌Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. pic.twitter.com/GcrYQ3FtQD



— Sporx (@sporx) February 28, 2021

ABDULLAH AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

EROL BULUT'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE, TOPU 'ALARAK' BAŞLADI

UĞURCAN ÇAKIR, 4 KEZ GOLE İZİN VERMEDİ

35'TEN SONRA OYUN DENGELENDİ

İKİNCİ YARI BAŞINDA DENGELİ OYUN

FENERBAHÇE, EKUBAN İÇİN KIRMIZI KART BEKLEDİ

GÖKHAN GÖNÜL VURDU, UĞURCAN ÇAKIR ÇIKARDI

MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İLK DEĞİŞİKLİKLER FENERBAHÇE'DEN

TRABZONSPOR, 72'DE HUGO İLE GOLE YAKLAŞTI

DEV MAÇTA İLK GOL DIMITRIOS PELKAS'TAN

DJANINY'NİN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

AVCI, SON BÖLÜMDE TÜM RİSKLERİ ALDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Dimitrios Pelkas, topu sürdü ve takım arkadaşlarının bindirmesini bekledi. Ceza sahası yayına doğru gelince Pelkas, topu kaleye vurdu ve Uğurcan Çakır'ın solundan top ağlarla buluştu.Trabzonspor deplasmanında 4 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti. 10 maç aradan sonra kaybeden Trabzonspor, 48 puanda kaldı.Trabzonspor, ligde bir sonraki maçını 4 Mart Perşembe saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise aynı gün saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.57 - Galatasaray54 - Beşiktaş*54 - Fenerbahçe48 - Trabzonspor45 - Hatayspor42 - Alanyaspor* 1 maçı eksikSüper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede Kağan Moradaoğlu'nun yerine Uğurcan Çakır'a, savunmanın sağında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Serkan Asan'a, Faruk Can Genç'in yerine Marlon'a, Yunus Mallı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi.Takıma dönen Erce Kardeşler, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da 21 kişilik maç kadrosuna alındı.Bordo-mavili takımda, Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen kadroda yer almadı.Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti.Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand'a forma verdi.Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, maç kadrosunda yer almadı.Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.Konuk ekip Fenerbahçe mücadeleye kısa paslar yaparak başladı. Trabzonspor ise yarı alanında çok adamla kalarak ve kazandığı toplarla dikine, hızlı biçimde giderek pozisyon aradı.Fenerbahçe, ilk 25 dakikada yüzde 75 topla oynama oranı yakaladı. Konuk ekibin topla oynama oranındaki üstünlüğünde Jose Sosa merkezinde kısa paslarla oynaması etkili oldu.İlk 30 dakikada Fenerbahçe, 4 kez gole yaklaştı. 11'de Sosa'nın kornerinde Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. 11. dakikadaki bu pozisyondan sonra 19'da Pelkas ile de bir fırsat yakaladı.25'te ise önce Mert Hakan ceza sahası dışından vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Dönen topta Attila Szalai altıpas önünde gelşine vurdu, Uğurcan bu kez köşeden topu kornere çeldi.30. dakikada Attila Szalai ile sol kanattan gelen Fenerbahçe, net bir gol fırsatı yakaladı. Macar oyuncunun ortasında Mame Thiam kafa vuruşu yaptı ancak Uğurcan Çakır, bu pozisyonda da gole izin vermedi.35. dakikadan sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Fenerbahçe'nin yaptığı top kayıplarından sonra etkili ataklar yapan Trabzonspor, bu şansları pozisyona çeviremedi.Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın, Fenerbahçe'de ise Jose Sosa ve Attila Szalai'nin öne çıktığı ilk devre 0-0 sona erdi.İkinci yarının başında her iki takım da dengeli bir oyun tercih etti. Trabzonspor'un ilk yarıdakine oranla daha atak olduğu bu bölümde Fenerbahçe ise hızlı hücumları tercih etti. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe 3. bölgesine kadar iyi ataklar yapsa da final paslarındaki hatalar nedeniyle, fırsatları pozisyona çeviremedi.Fenerbahçe cephesi 52. dakikada Caleb Ekuban için kırmızı kart bekledi. Nwakaeme'nin getirdiği top ayağından açıldı ve Ekuban'a geldi. Gökhan Gönül, hızlı davranarak araya girdi. Ekuban'ın Gökhan Gönül'e müdahalesi için Fenerbahçe cephesi ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Ancak, hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.İkinci yarıdaki ilk etkili atağı Fenerbahçe yaptı. 55. dakikada Jose Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna Gökhan Gönül ön direkte vurdu. Uğurcan Çakır, iyi bir refleksle bu topu ön direkte çevirmeyi başardı.Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'un hızlı hücumunda Caleb Ekuban'a müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Mert Hakan Yandaş, bu kartla birlikte Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.Serdar Aziz ise 72. dakikada Djaniny'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.65. dakikadan sonra her iki takım da savunmada tedbirli bekleyip hızlı hücumlarla gol aramaya başladı. Orta sahada yaşanan sık top kayıplarıyla birlikte Trabzonspor, Nwakaeme ve Ekuban ile, Fenerbahçe ise Osayi-Samuel ve Pelkas ile etkili olmaya çalıştı.Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişiklikleri 66. dakikada Erol Bulut'tan geldi. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Mame Thiam kenara geldi, yerlerine Mbwana Ally Samatta ve Enner Valencia dahil oldu. 73. dakikada Mert Hakan Yandaş yerine Ozan Tufan, Osayi-Samuel yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.Trabzonspor, 72. dakikada maçtaki en net gol fırsatını yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortaya Vitor Hugo vurdu, top savunmadan geri geldi. Ardından Vitor Hugo bir kez daha topa vurmak için hareketlendi ancak Fenerbahçe savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.Abdullah Avcı oyuna ilk müdahalesini 75. dakikada yaptı. Caleb Ekuban yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, 76. dakikada Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas ile öne geçti.Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Dimitrios Pelkas, hızla ilerledi. Takım arkadaşlarından destek bekleyen Yunan yıldız, destek gelmemesi üzerine ceza sahası yayı civarında, hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu gol sonrası Serkan Asan yerine Yunus Mallı'yı oyuna sürdü.Trabzonspor, 82. dakikada Djaniny ile gole çok yaklaştı. Anastasios Bakasetas'ın köşe vuruşunda Djaniny, penaltı noktası civarında kafa vuruşunu yaptı. Top sol kale direğinden auta gitti.Abdullah Avcı, son bölümde Flavio'nun yerine Afobe'yi, Marlon yerine ise Abdulkadir Parmak'ı oyuna sürdü. Fenerbahçe'de ise Pelkas yerine Filip Novak oyuna dahil oldu.Trabzonspor, maçın son bölümünde tüm riskleri alarak beraberlik golü aradı ancak Fenerbahçe, dev maçtan tek golle galip ayrıldı.11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.: Medical Park: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia): Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe): Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)