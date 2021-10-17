Fenerbahçe, Trabzon'da 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 23. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzon deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu kez Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu faul nedeniyle kazanılan serbest vuruşta Tasos Bakasetas topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi.



Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.





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