Fenerbahçe topla oynadı, sonuca gidemedi

Süper Lig'de 2019/2020 sezonunda en çok topla oynama yüzdesine sahip takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe topla oynadı, sonuca gidemedi
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31 Temmuz 2020 19:29
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun ardından dikkat çeken istatistikler de göze çarptı. Şampiyon Başakşehir'in birçok laanda zirvede yer almadığı istatistiklerde en dikkat çekeni ise, sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, topla oynama yüzdesinde lider olmasıydı.

Fenerbahçe %61.1 ile topla oynamada zirvede yer alırken, ilk 5 takım şöyle sıralandı.

Fenerbahçe %61.1
Beşiktaş %59.7
Galatasaray %57.6
Yeni Malatya %53.2
Başakşehir %50.9

3. BÖLGEDE LİDER BEŞİKTAŞ

Rakip ceza alanı ve çevresindeki (3. bölge) pas sayısında ise zirvede Beşiktaş yer aldı.

Beşiktaş 158.6
Fenerbahçe 142.1
Galatasasaray 127.4
Konyaspor 112.6
Başakşehir 112.1

GALATASARAY PAS İSABETİNDE ZİRVEDE

Galatasaray, geçen sezon ligin pas isabet oranı en yüksek takımı oldu.

Galatasaray %86.2
Fenerbahçe %86.0
Beşiktaş %85.6
Konyaspor %84.3
Trabzonspor %83.6

KALESİ EN AZ İSABETLİ ŞUT GÖRENLER

Geçtiğimiz sezon kalesinde en az isabetli şut gören takım ise Alanyaspor oldu.

Alanyaspor (37 gol yedi): 3.4 maç başına şut
Fenerbahçe (46 gol yedi): 3.8 maç başına şut
Göztepe (49 gol yedi): 3.8 maç başına şut
Beşiktaş (40 gol yedi): 4.0 maç başına şut
Başakşehir (34 gol yedi): 4.1 maç başına şut



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