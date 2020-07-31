Fenerbahçe topla oynadı, sonuca gidemedi

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun ardından dikkat çeken istatistikler de göze çarptı. Şampiyon Başakşehir'in birçok laanda zirvede yer almadığı istatistiklerde en dikkat çekeni ise, sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, topla oynama yüzdesinde lider olmasıydı.



Fenerbahçe %61.1 ile topla oynamada zirvede yer alırken, ilk 5 takım şöyle sıralandı.



Fenerbahçe %61.1

Beşiktaş %59.7

Galatasaray %57.6

Yeni Malatya %53.2

Başakşehir %50.9



3. BÖLGEDE LİDER BEŞİKTAŞ



Rakip ceza alanı ve çevresindeki (3. bölge) pas sayısında ise zirvede Beşiktaş yer aldı.



Beşiktaş 158.6

Fenerbahçe 142.1

Galatasasaray 127.4

Konyaspor 112.6

Başakşehir 112.1



GALATASARAY PAS İSABETİNDE ZİRVEDE



Galatasaray, geçen sezon ligin pas isabet oranı en yüksek takımı oldu.



Galatasaray %86.2

Fenerbahçe %86.0

Beşiktaş %85.6

Konyaspor %84.3

Trabzonspor %83.6



KALESİ EN AZ İSABETLİ ŞUT GÖRENLER



Geçtiğimiz sezon kalesinde en az isabetli şut gören takım ise Alanyaspor oldu.



Alanyaspor (37 gol yedi): 3.4 maç başına şut

Fenerbahçe (46 gol yedi): 3.8 maç başına şut

Göztepe (49 gol yedi): 3.8 maç başına şut

Beşiktaş (40 gol yedi): 4.0 maç başına şut

Başakşehir (34 gol yedi): 4.1 maç başına şut



