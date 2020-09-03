Fenerbahçe, Tolgay'ın sözleşmesini feshediyor

Fenerbahçe Yönetimi, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Tolgay'ın sözleşmesini feshediyor
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03 Eylül 2020 17:02
Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu genişleten Fenerbahçe, kadro planlamasında yer almayan Tolgay Arslan için de kararını verdi.

Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Tolgay Arslan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, Tolgay'ın alacakları karşılığında bonservisi bedelsiz olarak vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve sarı-lacivertli kulüpten 2 milyon euro alan Tolgay Arslan, Bundesliga 2 takımlarından Hannover ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı - lacivertliler daha önce Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.



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