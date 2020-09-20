Fenerbahçe, Tokat deplasmanında galip

AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Tokat deplasmanında galip
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20 Eylül 2020 18:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Batı Kayhan, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Özgür Türkmen)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Taha Erden, Nwachukwu)

Setler: 17-25, 14-25, 29-27, 25-22, 12-15

Süre: 144 dakika (25, 25, 38, 32, 24)



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