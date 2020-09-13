Fenerbahçe Tisserand ve Doğukan'ı bekliyor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, stoper için Tisserand'la, sağ kanat için de Doğukan Sinik'le anlaştı.

Fenerbahçe Tisserand ve Doğukan'ı bekliyor
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13 Eylül 2020 11:58
Forvet hattı için iki transfer birden düşünen Fenerbahçe, stoper için Tisserand'la anlaştı. 27 yaşındaki Kongolu'nun bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor. Wolfsburg'tan alınacak sağ ayaklı yıldızın hazır olduğu gelir gelmez takıma monte edilebileceği belirtildi.

Sağ kanat için Doğukan Sinik ile imza aşamasına gelen sarı-lacivertliler bir kanat oyuncusu için daha arayışlarını sürdürüyor.



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