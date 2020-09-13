Fenerbahçe Tisserand ve Doğukan'ı bekliyor

Forvet hattı için iki transfer birden düşünen Fenerbahçe, stoper için Tisserand'la anlaştı. 27 yaşındaki Kongolu'nun bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor. Wolfsburg'tan alınacak sağ ayaklı yıldızın hazır olduğu gelir gelmez takıma monte edilebileceği belirtildi.



Sağ kanat için Doğukan Sinik ile imza aşamasına gelen sarı-lacivertliler bir kanat oyuncusu için daha arayışlarını sürdürüyor.



