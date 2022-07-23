Fenerbahçe, Tiago Çukur'u kiralayacak

Fenerbahçe, kısa süre önce Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrafor Tiago Çukur'u kiralama kararı aldı.
Oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un da onayıyla Tiago Çukur'a gelen teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.
Oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un da onayıyla Tiago Çukur'a gelen teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.