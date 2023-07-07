Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Beveren'e kiraladı

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Beveren'e kiraladı
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07 Temmuz 2023 16:39
Fenerbahçe, genç oyuncusu Tiago Çukur'u bir sezon daha kiraladı. Genç oyuncu, Belçika ekiplerinden Beveren'e kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu FCV Dender'de geçiren forvet, 28 resmi maçta 5 gol 3 asist kaydetmişti.
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