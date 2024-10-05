Fenerbahçe, THY'ye set vermeden kazandı!

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe, THY'ye set vermeden kazandı!
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05 Ekim 2024 21:05
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Ratzke, (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge)

Setler: 14-25, 19-25, 14-25

Süre: 69 dakika (22, 24, 23)

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