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Fenerbahçe teklifini yaptı ama rakipler güçlü!

Andre Ayew'i renklerine katan ve hücum hattında müthiş bir güce ulaşan Fenerbahçe'de hedef net bir golcü ve savunmanın göbeğine birer oyuncu almak ancak hem Bolasie hem de Wilshere transferlerinde olduğu gibi engeller büyük...

Fenerbahçe teklifini yaptı ama rakipler güçlü!
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27 Temmuz 2018 09:30
Fenerbahçe'de bir süredir devam eden transfer sessizliği Andre Ayew'in duyurulması ve yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesiyle son bulmuştu.

Hücum hattında Valbuena, Ayew, Dirar, Giuliano gibi oyuncularla müthiş bir güce ulaşan Fenerbahçe, Janssen transferini de bitirerek Soldado'nun yalnızlığını bitirmek istiyor.

Sırada savunmanın göbeği var

Golcü transferinin yanında bir orta saha bir de stopr arayan Fenerbahçe'de Neustadter-Skrtel ikilisine güven çok az. Bu yüzden mutlaka bir stoper takviyesine ihtiyaç duyuluyor.

Fener teklifini yaptı

Bu isimlerin başında ise Porto'nun sözleşme uzatmadığı ve serbest bıraktığı Diego Reyes geliyor. 25 yaşındaki Meksikalı stoperin menajerine Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Wolves, Newcastle, West Ham...

Wilshere ve Bolasie'de olduğu gibi Kanarya'nın rakipler çok ve güçlü... Premier Lig'den Newcastle ve West Ham'ın istediği oyuncu için son olarak Wolverhampton Wanderers da teklif yaptı.

Dizinden sakatlık yaşadı

53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyemedi.

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