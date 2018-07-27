Fenerbahçe'de bir süredir devam eden transfer sessizliği Andre Ayew'in duyurulması ve yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesiyle son bulmuştu.
Hücum hattında Valbuena, Ayew, Dirar, Giuliano gibi oyuncularla müthiş bir güce ulaşan Fenerbahçe, Janssen transferini de bitirerek Soldado'nun yalnızlığını bitirmek istiyor.
Sırada savunmanın göbeği var
Golcü transferinin yanında bir orta saha bir de stopr arayan Fenerbahçe'de Neustadter-Skrtel ikilisine güven çok az. Bu yüzden mutlaka bir stoper takviyesine ihtiyaç duyuluyor.
Fener teklifini yaptı
Bu isimlerin başında ise Porto'nun sözleşme uzatmadığı ve serbest bıraktığı Diego Reyes geliyor. 25 yaşındaki Meksikalı stoperin menajerine Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Wolves, Newcastle, West Ham...
Wilshere ve Bolasie'de olduğu gibi Kanarya'nın rakipler çok ve güçlü... Premier Lig'den Newcastle ve West Ham'ın istediği oyuncu için son olarak Wolverhampton Wanderers da teklif yaptı.
Dizinden sakatlık yaşadı
53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyemedi.
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Hücum hattında Valbuena, Ayew, Dirar, Giuliano gibi oyuncularla müthiş bir güce ulaşan Fenerbahçe, Janssen transferini de bitirerek Soldado'nun yalnızlığını bitirmek istiyor.
Sırada savunmanın göbeği var
Golcü transferinin yanında bir orta saha bir de stopr arayan Fenerbahçe'de Neustadter-Skrtel ikilisine güven çok az. Bu yüzden mutlaka bir stoper takviyesine ihtiyaç duyuluyor.
Fener teklifini yaptı
Bu isimlerin başında ise Porto'nun sözleşme uzatmadığı ve serbest bıraktığı Diego Reyes geliyor. 25 yaşındaki Meksikalı stoperin menajerine Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Wolves, Newcastle, West Ham...
Wilshere ve Bolasie'de olduğu gibi Kanarya'nın rakipler çok ve güçlü... Premier Lig'den Newcastle ve West Ham'ın istediği oyuncu için son olarak Wolverhampton Wanderers da teklif yaptı.
Dizinden sakatlık yaşadı
53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyemedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın