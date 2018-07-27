Sırada savunmanın göbeği var

Fener teklifini yaptı

Wolves, Newcastle, West Ham...

Dizinden sakatlık yaşadı

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden transfer sessizliği Andre Ayew'in duyurulması ve yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesiyle son bulmuştu.Hücum hattında Valbuena, Ayew, Dirar, Giuliano gibi oyuncularla müthiş bir güce ulaşan Fenerbahçe, Janssen transferini de bitirerek Soldado'nun yalnızlığını bitirmek istiyor.Golcü transferinin yanında bir orta saha bir de stopr arayan Fenerbahçe'de Neustadter-Skrtel ikilisine güven çok az. Bu yüzden mutlaka bir stoper takviyesine ihtiyaç duyuluyor.Bu isimlerin başında ise Porto'nun sözleşme uzatmadığı ve serbest bıraktığı Diego Reyes geliyor. 25 yaşındaki Meksikalı stoperin menajerine Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.Wilshere ve Bolasie'de olduğu gibi Kanarya'nın rakipler çok ve güçlü... Premier Lig'den Newcastle ve West Ham'ın istediği oyuncu için son olarak Wolverhampton Wanderers da teklif yaptı.53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyemedi.