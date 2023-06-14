Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı takımla girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko, Inter'den ayrılmaya karar verdi.
Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.
Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
2 YILLIK KONTRAT SESLERİ
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İtalya'dan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin teklifinin yıllık 4 milyon euro civarında olduğunu öne sürdü.
37 YAŞINDA 52 MAÇA ÇIKTI!
37 yaşındaki Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.
Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.
Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
2 YILLIK KONTRAT SESLERİ
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İtalya'dan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin teklifinin yıllık 4 milyon euro civarında olduğunu öne sürdü.
37 YAŞINDA 52 MAÇA ÇIKTI!
37 yaşındaki Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.
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