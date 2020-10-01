Fenerbahçe tek eksikle hazırlıklarına devam ediyor

Fatih Karagümrük maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Nabil Dirar idmana katılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe tek eksikle hazırlıklarına devam ediyor
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01 Ekim 2020 12:56
Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar antrenmana katılmadı.

Öte yandan, idmanı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ve sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.



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