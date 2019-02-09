  •  
    "Soldado'ya yakışmıyor, pimi çekilmiş bomba..."
  •  
    Tolgay Arslan için canlı yayında flaş bir iddia!
  •  
    Tuncay Şanlı'nın iddiası; "Kayseri'nin attığı gol.."
  •  
    F.Bahçe'de Konyaspor öncesi bir şok daha var
  •  
    Volkan Demirel'e DEV tepki: Kayseri taraftarı...

Fenerbahçe tarihe geçti! Deplasman performansında dipte...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahadan sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor

Kaynak: AA
Fenerbahçe tarihe geçti! Deplasman performansında dipte...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 11:13
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine deplasman karnesini de ekledi.

Süper Lig'de bu sezon dış sahada sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor.

Fenerbahçe, bu sezon ilk 11 deplasman maçında sadece bir galibiyet alırken, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan alabildi.

Ligin 5. haftasında 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u dış sahada 1-0 yenen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Akhisarspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybedip Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Bursaspor'la da berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu 11 maçın 7'sinde rakip filelere gol atma başarısı dahi gösteremedi. Ligde deplasmanda 5 aydır kazanamayan Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor yenilgisiyle galibiyet hasretini 8'e çıkardı.

Benzeri 47 yıl önce
Fenerbahçe, dış sahada benzer bir istatistiği 1971-1972 sezonunda yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonun ilk 11 deplasman maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi almıştı. O dönem galibiyete 2 puan verildiği için Fenerbahçe, bu sezon gibi 7 puan alabilmişti.

4. kez tek galibiyette kaldı
Fenerbahçe, lig tarihinde ilk 11 deplasman maçında 4. kez tek galibiyette kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sezonun dışında daha önce 1971-1972, 1976-1977 ve 1986-1987 sezonlarında da deplasmanda 11 maçta bir galibiyet alabilmişti.

Ersun Yanal da çare olamadı
Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı deplasman kabusuna teknik direktör Ersun Yanal da çare olamadı.

Göreve ligin 16. haftasında gelen Yanal'la Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 deplasman maçına çıktı.

Fenerbahçe bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için