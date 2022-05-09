Fenerbahçe taraftarlarından Emir Ortakaya isyanı

Fenerbahçe taraftarları, Flilp Novak'ın derbideki kötü performansı sebebiyle genç oyuncu Emir Ortakaya'nın oynamamasına isyan etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe taraftarlarından Emir Ortakaya isyanı
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09 Mayıs 2022 12:03
Fenerbahçeli taraftarlar Emir Ortakaya için sosyal medyada ayaklandılar. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 36. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu derbide, savunmanın göbeğinde oyuna başlayan Filip Novak yaptırdığı 2 penaltı ile maça damgasını vurdu. Bu kritik hatalar Fenerbahçelileri çıldırttı.

EMİR ORTAKAYA İÇİN AYAKLANDILAR

Fenerbahçe'de, Novak'ın bu performansı sonrası taraftarlar sosyal medyadan isyan bayrağını çektiler ve Emir Ortakaya'nın oyuna girmesini istediler. Genç futbolcunun Filip Novak'tan daha iyi bir performans ortaya koyacağını düşünen taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdiler.





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