Fenerbahçe taraftarlarından Emir Ortakaya isyanı

EMİR ORTAKAYA İÇİN AYAKLANDILAR

Fenerbahçeli taraftarlar Emir Ortakaya için sosyal medyada ayaklandılar. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 36. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu derbide, savunmanın göbeğinde oyuna başlayan Filip Novak yaptırdığı 2 penaltı ile maça damgasını vurdu. Bu kritik hatalar Fenerbahçelileri çıldırttı.Fenerbahçe'de, Novak'ın bu performansı sonrası taraftarlar sosyal medyadan isyan bayrağını çektiler ve Emir Ortakaya'nın oyuna girmesini istediler. Genç futbolcunun Filip Novak'tan daha iyi bir performans ortaya koyacağını düşünen taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdiler.